Гагарина в синем ультрамини сразила наповал

Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.

Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артистка выбрала для выхода в свет синее ультрамини платье из шелка. Глубокое декольте и короткая юбка наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройные ноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белую рубашку и джинсы.

Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечер пребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленную комплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.

Как водится, после выхода в Свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram. Она опубликовала фотографии с мероприятия. Поклонники пришли в восторг от образа певицы.

"Фигура, поступь, омут глаз… Я очарован, высший класс!👍😙⚘", «Полина, платье очень идет)) супер!💋», «Красивы оба — невероятно))) любви на долгие лета и огромного счастья💙», «Классные! Полина, вам очень синий цвет идет🙌🌹💐», «Полина, Вам так идет этот цвет в одежде. Просто Вау👍», «Шикарный образ! Короткое платье👍👍👍🤘и цвет! Просто офигенная!» — хвалили звезду поклонники.

Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранить стройную фигуру. Даже на отдыхе она не забывает о тренировках и посещает спортзал.

Добавим, что Полина и Дмитрий поженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие. В интервью Полина признавалась, что Исхаков покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артистку завтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания они приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подарила супругу дочь Мию.