5 новых модных аккаунтов в Instagram

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

Если вы устали от сестер Кардашьян, Хадид и других знаменитых модниц, эти инстаграмы вам точно понравятся. Там и рок-н-ролльный дух, и скандинавский стиль, и смешные береты, и глубокие декольте — словом, визуальное удовольствие и глоток свежего воздуха.

@sophia_rosemary

Блогер София Розмари — модница без претензий. Возможно, причина в природной скромности девушки из Манчестера или в том, что стиль, который она предпочитает, некричащий и очень понятный. Тут и влияние шестидесятых, и страсть к дениму, и рок-н-ролльный дух. Если ваш гардероб время от времени пополняется винтажными вещами, смело подписывайтесь на ее аккаунт: вдохновения тут много!

@sophiaroe

Невероятная София Роэ — пример для подражания. Ее скандинавский стиль нельзя назвать холодным, скорее невероятно отточенным и модным в самом лучшем значении этого слова. София живет в Копенгагене, любит Isabel Marant и Balenciaga, а среди оттенков в ее гардеробе преобладают белый, черный и бежевый. Оторваться от аккаунта невозможно еще и потому, что София — настоящая красотка с всегда ухоженным лицом и минимумом косметики.

@yuyacst

Юйя — известный бьюти-блогер родом из Мексики. Девушка стала невероятно популярной у себя на родине благодаря каналу на YouTube, но и ее инстаграм-аккаунт с 12 миллионами подписчиков можно считать не менее успешным. Судя по всему, девушка предпочитает яркие принты, глубокие декольте и заметные аксессуары. Совсем необязательно знать испанский, чтобы наслаждаться ее фотографиями с повседневными бодрыми образами.

@LifeOfBoheme

Француженка c трогательным каре Марта Сиган живет в Лос-Анджелесе и ведет весьма впечатляющий аккаунт под названием @LifeOfBoheme (от корней не убежишь). Ее фэшн-формулой можно считать талантливое обращение с пропорциями, а также умелое балансирование между маскулинностью и женственностью. Список ее любимых брендов возглавляют Lemaire, Acne Studios, Khaite, The Row, Nanushka. Типичная современная модница!

@giizeleoliveira

На бразильянку Жизель Оливейру хочется смотреть бесконечно. Звезда IMG Мodels ведет симпатичный блог gizeleonthego.com и мотивирующий инстаграм-аккаунт. Лично нас он вдохновляет не только на то, чтобы употреблять поменьше углеводов, но и на модные эксперименты. Надо сказать, что Жизель может позволить себе все — обворожительные кроп-топы, неказистые кроссовки, смешные береты, легендарные mоm jeans и какие угодно купальники. Белая зависть!

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