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Открытие нового светского сезона: Наташа Поли, Федор Смолов и другие на Vogue Fashion's Night Out
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Открытие нового светского сезона: Наташа Поли, Федор Смолов и другие на Vogue Fashion's Night Out 

Super.ru 47 минут назад
Фото: Super.ru
Вчера в Москве прошло мероприятие, после которого можно смело объявлять открытым новый светский сезон. Три главных столичных магазина — «Цветной», «Модный сезон» и ЦУМ снова открыли свои двери до позднего вечера, чтобы повеселить соскучившихся друг по другу светских дам. Амбассадором ежегодной сентябрьской модной ночи стала российская топ-модель Наташа Поли, которая по традиции прошлась по всем бутикам в компании нового главного редактора Vogue Маши Федоровой.
Скупающими все на своем пути можно было увидеть и знаменитых спортсменов, и блогеров, и бизнесменов, и звезд. Fashion's Night Out посетил футболист Федор Смолов, которого после чемпионата мира практически невозможно было встретить на светском мероприятии. Также среди шопоголиков оказались Яна Рудковская, жена олигарха Ивана Стрешинского Наталья Давыдова, которая недавно пристрастилась снимать вайны в Инстаграме, блогер Саша Спилберг, дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, Стефания Маликова, Елена Перминова, Полина Гагарина, Мария Мельникова и другие знаменитости.
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