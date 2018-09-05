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Вышла вторая часть энциклопедии об уличной моде в России «Дух улиц»
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Вышла вторая часть энциклопедии об уличной моде в России «Дух улиц» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Фотограф из Петербурга Денис Семяков и основатель магазина уличной одежды «Родина» Артем Малышев выпустили вторую часть первой энциклопедии о стритвеар-марках в России. «Дух улиц» рассказывает о 50 молодых или уже известных брендах одежды, в том числе Anteater, St. Friday Socks, Basic Box, Caviar, Fiction, GOSHA OREKHOV BAGS и New Wallet.
Денис Семяков о первом выпуске книги «Дух улиц»
«Я работал на студии фотографом и часто сотрудничал с разными марками, снимал каталоги, рекламу и имиджи. И как-то задал себе вопрос, а сколько существует у нас в России брендов, и где их можно все посмотреть? Вместе с моим другом Артемом Малышевым мы объездили 10 городов, побывали на разных производствах и осенью 2016-го закончили снимать документальный фильм. Потом поняли, что для этой истории необходима еще и книга».
Новая книга «Дух улиц», которую Денис презентует в конце сентября в Москве, станет последней. Одноименный журнал, выход которого Денис анонсировал в прошлом году, также прекратил работу. Предзаказать коллекционный выпуск (и ознакомиться с главными именами уличной моды в стране) можно по цене в 300 рублей, написав на почту infoduhulits@gmail.com.
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