Вышла вторая часть энциклопедии об уличной моде в России «Дух улиц»

Фотограф из Петербурга Денис Семяков и основатель магазина уличной одежды «Родина» Артем Малышев выпустили вторую часть первой энциклопедии о стритвеар-марках в России. «Дух улиц» рассказывает о 50 молодых или уже известных брендах одежды, в том числе Anteater, St. Friday Socks, Basic Box, Caviar, Fiction, GOSHA OREKHOV BAGS и New Wallet.

Денис Семяков о первом выпуске книги «Дух улиц»

«Я работал на студии фотографом и часто сотрудничал с разными марками, снимал каталоги, рекламу и имиджи. И как-то задал себе вопрос, а сколько существует у нас в России брендов, и где их можно все посмотреть? Вместе с моим другом Артемом Малышевым мы объездили 10 городов, побывали на разных производствах и осенью 2016-го закончили снимать документальный фильм. Потом поняли, что для этой истории необходима еще и книга».

Новая книга «Дух улиц», которую Денис презентует в конце сентября в Москве, станет последней. Одноименный журнал, выход которого Денис анонсировал в прошлом году, также прекратил работу. Предзаказать коллекционный выпуск (и ознакомиться с главными именами уличной моды в стране) можно по цене в 300 рублей, написав на почту infoduhulits@gmail.com.