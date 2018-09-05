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На грани эпох: 80-е, 00-е и 2018 в новых лукбуках российских и грузинских дизайнеров
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На грани эпох: 80-е, 00-е и 2018 в новых лукбуках российских и грузинских дизайнеров 

SNCmedia.ru 2 часа назад
All We Need
Новая коллекция московской марки All We Need вдохновлена 80-ми. Отсюда характерные для эпохи контрастный кант на брючных костюмах из вискозы, мужской крой рубашек, пышные рукава платьев. Среди основных цветов коллекции — классический бордовый, приглушенно-коричневый, зеленый кетцаль, ярко-красный, пыльно-розовый и nude.
Sorelle
В основе новой осенней коллекции российского бренда Sorelle — эстетика 2000-х: объемные плечи платьев и жакетов, мини-юбки, подчёркнутая талия, высокая посадка брюк. Источником вдохновения при выборе цветовой палитры коллекции стали работы фотографа Сары Мун, художника и теоретика Джозефа Альберса и текстиль Баухауса, который впечатлил своей многообразной палитрой, богатой насыщенными осенними оттенками: приглушенным коралловым, серо-голубым, нежным бежевым и терракотовым.
Artem Krivda
Артем Кривда создавал новую коллекцию под впечатлением от произведений Александра Солженицына о невыносимо сложных обстоятельствах жизни людей и яркого северного неба, освещенного созвездиями, которое являлось символом их надежды. Отсюда на знаковых для бренда футболках и худи — провокационные надписи: «Сибирь», «Север», «sexual harassment», «Ursa Majore», а «надежда» звездного неба отражена в линейке при помощи использования неоновых цветов и ручной вышивки в виде Большой Медведицы. Отсылки к суровым сибирским условиям в обилии «оверсайза», грубых рубашках свободного кроя, широких брюках с накладными карманами, пальто и шубах из искусственного меха.
Lalo
Креативный директор бренда Лало Долидзе сочетает многолетние традиции марки с тенденциями предстоящего сезона, используя анималистичные принты, силуэт oversized, пэчворк, перья и вышивку жемчугом. В новой линейке — большое разнообразие летящих платьев и знаковых для бренда объемных вязаных кардиганов насыщенных природных оттенков, а также пальто крупной вязки.
osome2some
Самым осенним лукбуком можно точно считать то, что показали osome2some. Главные цвета любой осени, серый, молочный, хаки, которые прочно прописаны в ДНК бренда, на этот раз дополнены крупной и мелкой клеткой, атласным шелком и анималистичным принтом. Из маст-хэвов — пальто с шалевым воротником, переходящим в шарф, двубортный дафлкот из серого кашемира с необработанным краем и платье с рукавами, напоминающими цветы из оригами.
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