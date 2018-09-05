Изабель Гулар превратилась в вешалку для дорогого наряда

Изабель Гулар фото: Maria Laura ANTONELLI/REX/FOTODOM.ru больше по теме

Изабель Гулар выходит замуж за футболиста немецкой сборнойБразильская супермодель блеснула точеной фигурой на открытии 75-го Венецианского кинофестиваля. Красотка и штатный «ангел» известной бельевой марки Victoria's secret устроила фотосессию на фоне живописных каналов и венецианских гондол. Ее прозрачное платье не осталось без внимания! Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— С такой фигурой можно позволить себе все что угодно, но даже для красной дорожки это слишком фривольный наряд. Спорим, гости фестиваля весь вечер рассматривали не платье, а нижнее белье Изабель? И в данном случае она воспринимается скорее как вешалка для дорогого дизайнерского наряда, чем как женщина с собственным вкусом и стилем.