Они знают лучше: 8 модных правил моделей, которые пригодятся каждой

За годы кастингов, примерок, показов и выставок многие модели составили свои правила и лайфхаки, как выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Правильно подобранный гардероб влияет на качество их работы почти так же, как и умение подавать себя. В этой подборке — восемь модных приемов моделей, которые будет несложно применить и в нашей жизни.

Дань классике — косуха

Ни одна стритстайл-хроника не обходится без этого предмета гардероба, причем чаще всего в косухах появляются именно модели. Хитро продуманных причин тут нет: это универсальная куртка, которая сделает любой образ стильным, в чем бы вы ни были — рваных джинсах, спортивных штанах, потрепанных кроссовках. Заметьте, что модели обычно выбирают самые простые косухи, без деталей: они могут быть куплены как у именитого дизайнера, так и в ближайшем масс-маркете. Цена не имеет значения, главное — чтобы села идеально.

Тотальный черный

За день работы модели могут перемерить множество ярких и авангардных нарядов, поэтому в повседневной жизни многим хочется одеться как можно более просто и неприметно. Часто они предпочитают черные тотал-луки, ведь в этом цвете смотрится стильно и элегантно почти вся одежда, а значит, в ней можно отправиться на любое мероприятие. Кроме того, простые черные футболки, джинсы и кофты найдутся в обычном масс-маркете, а завершат образ качественная обувь и сумка.

Спортшик

Кстати, о многочисленных примерках: за день модели могут отработать более 20 шоу! Неудивительно, что между показами они часто надевают все самое комфортное: спортивные штаны, кроссовки, худи и пуховики. Выбирают модели именно оверсайз-вещи — видимо, чтобы достичь максимального удобства.

Огромные кофты

Модели много передвигаются между кастингами, показами, светскими вечеринками и другими мероприятиями, поэтому им важно не отвлекаться весь день на то, что на них надето. Достаточно спрятаться за уютной кофтой, которую при необходимости можно легко снять и переодеться, например, в строгую рубашку или романтичную блузку. Тогда образ, состоящий из обтягивающих джинсов и грубых ботинок, сразу преобразится.

Брючный костюм

Уже довольно популярные модели, которые не заняты на показах так плотно, как новички, могут позволить себе нарядиться в течение дня. Беспроигрышный способ — выбрать не роскошные платья и замысловатые юбки (которые не везде найдешь), а простой брючный костюм. К нему можно добавить лодочки и яркую шубу, чтобы выглядеть более эффектно.

Не бояться ярких цветов в холодное время года (например, желтого)

Если не хотите смешаться с толпой в промозглые холодные дни, вместо серых и черных курток выбирайте вещи ярких цветов. Модели доказывают, что такая верхняя одежда может разнообразить любой гардероб, даже если он состоит сплошь из брючных или спортивных костюмов.

Инфантильные и яркие комбинезоны

Один из плюсов работы модели заключается в том, что после многочисленных показов с самыми неординарными нарядами уже не побоишься экспериментов с собственным стилем. Если хочется, например, надеть забавный комбинезон, как в детстве, то нет повода отказывать себе. Тем более такой наряд точно привлечет внимание, хотя к нему можно добавить лишь простую футболку или водолазку.

Кроп-топы

Существует мнение, что моделям просто повезло родиться стройными, а потому не нужно делать ничего, чтобы привести себя в форму. На деле же многие девушки проводят часы в спортзале и выполняют изнуряющие тренировки, чтобы сделать свое тело более подтянутым и рельефным, ведь тогда повышаются шансы, что их заметят совершенно разные дизайнеры. Так что выбор кроп-топов вполне объясним: некоторые модели чувствуют себя достаточно уверенно и свободно, чтобы похвастаться, например, стальным прессом.

Фото: IMaxTree