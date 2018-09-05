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Рязанский хор восстановит костюмы для секиринской кадрили
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Рязанский хор восстановит костюмы для секиринской кадрили 

62info.ru 1 час назад
Сейчас дизайнером Еленой Селивановой ведется работа по изучению исторических материалов, которые лягут в основу новых нарядов. Также хор планирует обновить этнографический ряд хоровой группы.
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