Показ Tommy Hilfiger в Шанхае: невеста Джастина Бибера Хейли Болдуин и другие на подиуме

Хейли Болдуин Вчера, пока столичная публика встречала начало модного сезона на Fashion’s Night Out, в Шанхае прошел показ Tommy Hilfiger. Публике презентовали сразу три новые линейки бренда: коллаборацию с пилотом «Формулы 1» Льюисом Хэмилтоном , осенне-зимнюю коллекцию и новинку Icons of Tomorrow. В отсутствии Джиджи Хадид, с которой дизайнер до этого работал на протяжении четырех сезонов, главными звездами показа стали лица новой кампании бренда — Хейли Болдуин Винни Харлоу . В показе также приняли участие Джоан Смоллс и Жозефин Скривер.

Жозефин Скривер, Хейли Болдуин, Джоан Смоллс и Винни Харлоу

Томми Хилфигер с Хейли Болдуин, Винни Харлоу и другими моделями Показ в формате «see now, buy now» прошел на исторической набережной Шанхая, где установили огромный 120-метровый подиум. Модели дефилировали под открытым небом на фоне впечатляющего ночного городского пейзажа, раскрашенного яркими огнями иллюминации. Основу коллекции составили, конечно, спортивные вещи, но обратить внимание на новинки стоит не только завсегдатаям фитнес-клубов. Хилфигер предпринял вполне успешную попытку подружить расслабленные силуэты casual c деловым стилем и даже вечерней модой.

Хейли Болдуин, Томми Хилфигер, Мэгги Цзян, Льюис Хэмилтон, Винни Харлоу Открывала показ невеста Джастина Бибера Хейли Болдуин в эффектном ярко-красном спортивном костюме с белыми полосками и кроп-топе. Наряд доступен и в других расцветках: в следующие пару минут по подиуму прокатилась настоящая цветовая волна изумрудно-зеленого, сочно-мандаринового, и желтого. Обошлось без трендового неона, но осень в стиле Tommy Hilfiger все равно планируется яркой. Для консервативных модников дизайнер приготовил спортивные костюмы белых и черных цветов, снабдив их, впрочем, красными полосками — в новом сезоне модников определенно призывают выходить из зоны комфорта и добавлять эффектные штрихи даже к самым классическим комбинациям.

Хейли Болдуин

Винни Харлоу

Джоан Смоллс

Главные цвета бренда — красный, белый и синий — вырвались за границы миниатюрного логотипа и поясов на резинке. Триколор теперь наносится широкими мазками по всем вещам: вертикальные полоски сочетаются с горизонтальными, а рубашки кроятся из клетчатой ткани разных цветов. Если под классическими пальто мы обычно привыкли видеть элегантные скроенные по фигуре костюмы-тройки, то Хилфигер с Хэмилтоном предлагают заменить их на спортивные худи, олимпийки и штаны с лампасами. Для холодных времен года дизайнер приготовил объемные пуховики, свитера с контрастными вставками и дутые жилетки.

А шутку про покупку спортивного костюма в качестве униформы для выходных на диване и подавно пора забывать. Добавив блеска, дизайнер сотворил из привычных фасонов наряды, в которых можно смело отправляться на вечеринку. Представлены в коллекции были и платья-худи, которые уже успели полюбиться Белле Хадид . Главными аксессуарами сезона остаются поясные сумки (носить их по-прежнему настойчиво рекомендуют на плече) и бейсболки, а в качестве обуви дизайнер предлагает массивные ботинки, шлепанцы (носить с носками и ничего не бояться), лакированные полусапожки на танкетке и мягкие спортивные лоферы. Закрывала показ модель Джоан Смоллс в эффектном полупрозрачном бордово-синем платье на тонких бретелях.

Джоан Смоллс

@haileybaldwin lit up the Shanghai runway last night. What do you think? 😍 #TommyNow #IconsOfTomorrow #TommyXLewis #TommyHilfiger A post shared by Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) on Sep 4, 2018 at 11:22pm PDT @winnieharlow rocking TOMMYXLEWIS and the latest Icons collection 🔥 #TommyNow #TommyXLewis #TommyHilfiger A post shared by Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) on Sep 5, 2018 at 12:23am PDT На показе зрителей ждали и технологические новинки. Модный шопинг для гостей начинался не с похода в шоурум, а с погружения в виртуальную реальность. Точный расчет параметров и примерка понравившихся вещей осуществлялся при помощи зеркал дополненной реальности.

Винни Харлоу, Льюис Хэмилтон, Мэгги Цзян, Томми Хилфигер и Хейли Болдуин

Льюис Хэмилтон и Томми Хилфигер с моделями