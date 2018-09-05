Новая коллекция Tommy Hilfiger: коллаборация с гонщиком Формулы-1, линейка Icon и вещи в стиле 80-х

Показы коллекций на весну-лето 2019 года официально начались, но не в Нью-Йорке, как это обычно бывает, а в Шанхае, куда Tommy Hilfiger перенес свое шоу. Американский дизайнер объяснил выбор локации огромным количеством покупателей его релизов в Китае, тем более, когда (по системе see now-buy now) одежда с подиумов сразу же отправляется в магазины, и когда ее представляют азиатские инфлюэнсеры. Помимо привычных лиц бренда — Хейли Болдуин , Лаки Блю Смита, Винни Харлоу Джоан Смоллс , моделями Tommy Hilfiger стали певцы Пак Чханель и Ким Тхэен: они вышли к фронт-роу в спортивных костюмах со шлепками на носки и футболках из коллаборации марки с гонщиком Льюисом Хэмилтоном

Чемпион Формулы-1 приехал в Шанхай через два дня после выигрыша своего пятого итальянского гран-при, чтобы представить сделанную с Tommy Hilfiger коллекцию. Несмотря на специализацию нового партнера бренда, в новой одежде не было ничего мотоспортивного: вместо гоночного флага — американский герб, вместо шлема — лицевая маска, а вместо непродуваемого комбинезона — однотонный бадлон и брюки с лампасами.

Коллаборация с Льюисом Хэмилтоном — лишь одна из трех частей новой осенне-зимней коллекции. В нее также вошли вторая капсула Tommy Hilfiger Icon и одежда, разработанная по архивам марки. Вместительные поясные сумки, утепленные мягкие бомберы, асимметричные джемперы в пайетках и клетчатые рубашки на каждый день не нужно ждать до нового сезона — большинство вещей уже поступило в продажу, заняв место последней коллекции Tommy Hilfiger и Джиджи Хадид. Фото: vogue.com Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.