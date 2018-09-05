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64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию
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64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Певица Любовь Успенская похвасталась снимком со своей любимой музыкальной группой. По словам поклонников, 64-летняя звезда выглядит лучше молодой коллеги по цеху.
В своем Instagram Любовь опубликовала снимок, на котором она запечатлена в окружении коллектива поп-группы «А’Студио». Рядом с певицей стоят: солистка Кети Топурия и клавишник Байгали Серкебаев.
"Моя любимая группа и супе музыканты спели мою крутую песню, это была сложная песня, но очень круто, люблю А -студия, горжусь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Успенская под фото.
Поклонники отметили, что 31-летняя Топурия выбрала очень неудачный наряд и выглядит вульгарно. По словам пользователей соцсети, так нарочито выставлять грудь — это попросту неприлично.
"Топурия скоро голой выйдет на сцену", «Где одевается солистка а-студио? То в памперсах, то в таком платье, которое вот вот спадет», «Можно было и без платья, что уж там», «Господи, что с Кети, осунулась», «У солистки через чур откровенный наряд. Я не ханжа, но это слишком…» — писали интернет–обыватели.
Меж тем, фоловеры отметили, что на фоне разодетой Кэти Любовь в нежном белом платье выглядит как утонченная леди. «Элегантная Любовь Успенская!», «Любовь умница, А на кети и смотреть не хочется, лучше выйти голой», «А так Любовь вы всегда прекрасны…обожаю вас…Ваш голос и ваши наряды…», «Вы очень красивая 😍😍😍 даже через экран телефона чувствуется ваша энергия и доброта 👍✌️😘», — осыпали фолловеры комплиментами звезду.
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