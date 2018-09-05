Ещё
Гагарина восхитила стройностью в ультракоротком платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гагарина восхитила стройностью в ультракоротком платье 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Новое фото певицы обсуждают в «Инстаграме»
Накануне звезда «Евровидения» Полина Гагарина в компании супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, посетила модную вечеринку в центре Москвы. Для этого выхода поп-дива надела «все лучшее сразу»: короткое синее платье с глубоким декольте и черные туфли на каблуке с блестящей отделкой по бокам.
В комментариях к свежим фото 31-летней исполнительницы пользователи соцсетей похвалили ее выбор и стройную фигуру. Напомним, что у артистки есть двое детей: сын Андрей — 2007 года рождения, от первого мужа, актера Петра Кислова, и годовалая дочь Мия, от нынешних отношений. По признанию Полины, после вторых родов она сильно прибавила в весе, но быстро вышла из декрета и, благодаря усердным тренировкам, вернула себе былую форму.
WomanHit.ru: последние новости
Полураздетая Волочкова привела дочь в седьмой класс Лорак прогадала с платьем на светской вечеринке Максим Аверин стал дизайнером
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа черта характера, приносящая богатство18
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»15
Назван идеальный размер женской груди66
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение