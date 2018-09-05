Гагарина восхитила стройностью в ультракоротком платье 

Новое фото певицы обсуждают в «Инстаграме»
Накануне звезда «Евровидения» Полина Гагарина в компании супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, посетила модную вечеринку в центре Москвы. Для этого выхода поп-дива надела «все лучшее сразу»: короткое синее платье с глубоким декольте и черные туфли на каблуке с блестящей отделкой по бокам.
В комментариях к свежим фото 31-летней исполнительницы пользователи соцсетей похвалили ее выбор и стройную фигуру. Напомним, что у артистки есть двое детей: сын Андрей — 2007 года рождения, от первого мужа, актера Петра Кислова, и годовалая дочь Мия, от нынешних отношений. По признанию Полины, после вторых родов она сильно прибавила в весе, но быстро вышла из декрета и, благодаря усердным тренировкам, вернула себе былую форму.