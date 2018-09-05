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Бренд NNedre теперь ведет влог — и показывает все этапы производства коллекций
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Бренд NNedre теперь ведет влог — и показывает все этапы производства коллекций 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Дизайнер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре выпустила первый влог — о том, как выглядят ее производство, магазин и офис. Главный пропагандист культуры базовой одежды в России впервые проводит экскурсию по своим владениям, показывает, сколько человек работает над коллекцией, рассказывает, что хранится на ее складе, и дает советы начинающим дизайнерам. Оказывается, на производстве NNedre мудборд соседствует с портретом Лазарева, документы — с голубыми крыльями феи, а приказы по цеху — со статуэткой «Собака.ru»
В большом интервью «Собака.ru» Нелли рассказывала о первых этапах работы проекта: «В моем бизнесе было три сложных момента, когда я думала, что не справлюсь. Первый возник в самом начале: из-за проблем с поставщиками ткани один магазин отказался возвращать мне товар и платить деньги. Я обратилась за помощью к отцу, но он сказал: „Рассчитывай на себя или закрывай мастерскую“. После этого мы долго не разговаривали. Денег не было, я каждый день работала допоздна, плакала по ночам, но не сдавалась. Через три месяца все наладилось: я взяла кредит, сняла студию в два раза больше, нашла новых сотрудников. Потом позвонил папа — увидел в журнале „Собака.ru“ статью о бренде и понял, что я занимаюсь не индпошивом, а чем-то серьезным. Он сказал, что очень меня любит, но так уж его воспитали. И меня он воспитал так же — отступать я была не намерена».
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