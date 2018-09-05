Снова в школу: носим рубашку в клетку и скинни как блогер Мария Миногарова

Вчера внимание как минимум миллиона пользователей Instagram было сконцентрировано на универмаге «Цветной». Именно там провела вечер известный блогер Мария Миногарова . Для выхода в свет она выбрала рубашку в клетку и брюки скинни, которые дополнила ковбойскими ботинками.

На первом этаже торгового центра гостей встречал музыкальный перформанс «Объект и среда» от техно-деятеля Обгона. На втором прибывших ждал перформанс DRESS/UNDRESS от Puma x Ader Erro.

Под соверменное музыкальное сопровождение гости оценили новые коллекции брендов Converse, Dr.Martens, Vans, PUMA, Nike, Reebok, Maje, Sandro, 12storeez. Конечно, не обошлось и без бьют-премьер от Maison Margiela, Carolina Herrera, Giorgio Armani.