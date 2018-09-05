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Выставка «Hermes. За кулисами» в Музее Москвы
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Выставка «Hermes. За кулисами» в Музее Москвы 

CHIPS journal 57 минут назад
Фото: CHIPS journal
На выставке мастера модного Дома Hermès девяти различных специальностей поделятся с посетителями своими знаниями, опытом и вдохновением.
Экспозиция будет разбита на девять зон, каждая из которых будет посвящена отдельному ремеслу и технике производства. Посетители смогут познакомиться с работой талантливых мастеров, превращающих кожу, ткани и другие материалы в традиционные для Hermès седла, а также в сумки, перчатки, шарфы, галстуки, украшения, предметы одежды. Специалисты ответят на вопросы и раскроют секреты, без которых невозможно представить производственный процесс Hermès.
Кроме того, покажут фильм о заводе по производству хрусталя Saint-Louis, основанном в 1586 году и вошедшем в группу Hermès в 1989 году.
Вход свободный, ежедневно с 12:00 до 20:00, будет закрыто 10 сентября.
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