Художница превращает платья в произведения искусства с помощью морской воды

Застывшая красота. Израильская художница превращает платья в произведения искусства — при помощи соли Мертвого моря. Для создания шедевра нужно лишь подождать несколько месяцев, сообщает «МИР 24».

После пребывания на глубине платье весит двести килограммов. Кристаллы покрывают ткань толстым слоем и превращают его в сказочный наряд. А чтобы поднять художественный объект на поверхность, часто приходится вызывать спецтехнику.

«Я живу на море каждое лето и это уже стало моим ритуалом. А идея пришла случайно. Здесь везде, куда вы ни посмотрите, вы увидите кристаллы, которые появились спонтанно, сами по себе. Поэтому, то, что я делаю — это синтез природы и искусства», — рассказала художница Сигалит Ландау.

К «соляной магии» израильская художница прибегает уже 15 лет. Сейчас ее работы хранятся в лучших музеях мира. Новые скульптуры будут представлены в Австрии на проекте под названием «Соленые годы». Для него художница приготовила покрытые кристаллами платье, туфельки и музыкальные инструменты.

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