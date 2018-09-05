Ещё
Образ дня: 31-летняя Полина Гагарина показала суперстройные ноги в небесно-синем мини-платье и сияющих туфлях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: 31-летняя Полина Гагарина показала суперстройные ноги в небесно-синем мини-платье и сияющих туфлях 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
4 сентября в Москве прошла 10-я, юбилейная ночь моды и шопинга Vogue Fashion's Night Out. Среди знаменитостей, блиставших во время этого ожидаемого события, была и певица Полина Гагарина.
Для тусовки на Vogue FNO Полина Гагарина выбрала ярко-синее мини-платье от Александра Терехова и туфли Balenciaga, дополнив look серьгами Saint Laurent.
— подписала совместные с мужем Дмитрием Исхаковым фото в Instagram Полина Гагарина, в своем смелом наряде похожая скорее на выпускницу, чем на маму двоих детей. Комплименты не заставили себя долго ждать. «Какая красивая», «Классные! Полина, вам очень синий цвет идёт», «Полина, Вам так идет этот цвет в одежде. Просто Вау», — пишут певице поклонники. А тебе нравится наряд, который Полина Гагарина выбрала для модной ночи?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Лимитированные коллекции, концерт группы «АИГЕЛ» и звездные гости во главе с Наташей Поли: как прошла главная модная ночь столицы Шейк в роковом алом платье, Рианна с бровями-ниточками и другие яркие герои глянцевых обложек в сентябре Два роскошных платья и море романтики: Кьяра Ферраньи вышла замуж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа черта характера, приносящая богатство18
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»15
Назван идеальный размер женской груди66
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение