Образ дня: 31-летняя Полина Гагарина показала суперстройные ноги в небесно-синем мини-платье и сияющих туфлях

4 сентября в Москве прошла 10-я, юбилейная ночь моды и шопинга Vogue Fashion's Night Out. Среди знаменитостей, блиставших во время этого ожидаемого события, была и певица Полина Гагарина

Для тусовки на Vogue FNO Полина Гагарина выбрала ярко-синее мини-платье от Александра Терехова и туфли Balenciaga, дополнив look серьгами Saint Laurent.

— подписала совместные с мужем Дмитрием Исхаковым фото в Instagram Полина Гагарина, в своем смелом наряде похожая скорее на выпускницу, чем на маму двоих детей. Комплименты не заставили себя долго ждать. «Какая красивая», «Классные! Полина, вам очень синий цвет идёт», «Полина, Вам так идет этот цвет в одежде. Просто Вау», — пишут певице поклонники. А тебе нравится наряд, который Полина Гагарина выбрала для модной ночи?

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Фото:Instagram, пресс-служба