Как с помощью нарядов звезды маскируют недостатки фигуры

Идеальных людей не бывает: в той или иной степени недостатки есть у каждого. Вопрос в том, как к ним относиться: если не зацикливаться и грамотно маскировать, то вполне можно превратить их чуть ли не в достоинства. Поучиться этому мастерству можно у многих знаменитостей. Ведь, когда за тобой пристально следят тысячи людей, ты не имеешь права на ошибку и точно знаешь, как правильно скрыть изъяны. Показываем модные приемы трех звезд, владеющих данным искусством в совершенстве.

Тип фигуры «Треугольник». Бейонсе

Поп-дива по праву считается одной из самых сексуальных женщин мира. Она всегда выглядит так, будто только что закончила сниматься для глянцевой обложки. Миллионы девушек считают ее своим идеалом, и едва ли кто-нибудь из них задумывается о недостатках королевы Би. А они у нее, конечно, имеются. В первую очередь это довольно крупные ноги с широкими коленями. Изящества фигуре они не прибавляют, но исполнительница совместно со стилистом Марни Сенофонте нашла выход: во всех образах она делает акцент на тонкую талию, тем самым отвлекая внимание от тяжелого низа. Помимо того, певица всегда старается привлечь внимание к упругим ягодицам и шикарному бюсту. Фавориты в гардеробе Бейонсе — юбки-карандаши и длинные пестрые юбки, шорты и брюки с высокой талией, приталенные платья с глубоким декольте, кроп-топы и женственные укороченные блузы.

Тип фигуры «Прямоугольник». Меган Маркл

В отличие от Бейонсе, Меган Маркл очень повезло с ногами. Длинные, стройные, с изящными коленями и тонкими щиколотками — бесспорно, их можно назвать одним из главных достоинств герцогини. А вот тонкой талией супруга принца Гарри , в отличие от звезды поп-эстрады, похвастаться не может. Но едва ли вы обратите на это внимание, изучив фотографии брюнетки. За что нужно сказать спасибо стилисту красавицы и по совместительству ее близкой подруге Джессике Малруни: та подбирает для монаршей особы наряды, которые садятся на ней как влитые. Вспомните джинсовое платье Carolina Herrera, которое Меган надела в конце июля: объемная юбка и широкий пояс создали эффект фигуры «песочные часы», скрыв отсутствие женственных изгибов. В этом кроется основная формула стиля Меган: она регулярно носит платья с пышным низом, визуально делая бедра шире, а талию — уже. Также она предпочитает наряды, притягивающие взгляды к ногам. Поклонники до сих пор не могут забыть то короткое платье-смокинг, в котором Маркл появилась в начале сентября на одном из благотворительных мероприятий. И мы их понимаем: крайне сложно было поднять взгляд выше подола и к чему-либо придраться.

Тип фигуры «Перевернутый треугольник». Княгиня Шарлен

До того как выйти замуж за князя Монако Альбера II, Шарлен Уиттсток профессионально занималась плаванием и представляла ЮАР на престижных чемпионатах, в том числе и на Олимпийских играх. Не зная об этих деталях биографии княгини, все равно можно догадаться, что данный вид спорта присутствовал в ее жизни: блондинку выдают широкие мускулистые плечи. Для пловчихи это безусловный плюс, но для красивой женщины — вряд ли. Чтобы отвлечь внимание от этой особенности своего телосложения, Шарлен регулярно носит свободные жакеты: они делают ее более хрупкой. Для вечерних выходов княгиня часто выбирает платья с открытым верхом, накидывая на себя летящие полупрозрачные шали. Также в гардеробе бывшей чемпионки много блуз и платьев с V-образным вырезом. Все эти приемы тоже помогают скрыть тяжелый верх.