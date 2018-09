Образ дня: Елена Перминова в Versace

Российская супермодель Елена Перминова стала одной из главных звезд прошедшей Fashion's Night Out — модного события, которое ежегодно устраивает Vogue. Красавица, недавно справившая свое 32-летие, выбрала для выхода эффектный аутфит из денима с цветными клетчатыми вставками. Это костюм Versace из коллекции осень-зима 2018. Образ Елены дополнили туфли с золотыми деталями и широкий кожаный ремень с золотой бляшкой.

Елена Перминова

Свой день рождения Елена отметила несколько дней назад в кругу семьи — c супругом, бизнесменом Александром Лебедевым , и их тремя детьми — Никитой, Егором и Ариной. Также среди гостей была певица Вера Брежнева , попавшая на видео в момент, когда именинница должна была задуть свечи на торте (но это сделал за нее сын Егор).

Ну вот, все хорошо:подарки, поздравления, торт So at the end everything is fine:presents, congratulations, birthday cake

