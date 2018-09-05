На подиум Лондонской недели моды впервые выйдут роботы

Искусственный интеллект наступает на пятки не только дизайнерам, но и моделям. Так, например, на Неделе моды в Лондоне, которая пройдет в сентябре, на подиум вместе с живыми моделями выйдут роботы компании OhmniLabs — впервые за историю мероприятия. На такое решился лос-анджелесский бренд Honee, который назвал свое шоу ÁI: это означает одновременно artificial intelligence (искусственный интеллект) и вьетнамское слово «любовь», отсылающее к происхождению дизайнера.

«Мы живем в мире искусственного интеллекта, и это здорово, — считает основатель бренда. — Возьмите хотя бы наше шоу: оно не про то, что будет происходить когда-нибудь в будущем, а про то, что происходит уже здесь и сейчас». Что же, с этим не поспоришь: не так давно, например, искусственный интеллект, созданный художником Робби Барратом, придумал коллекцию одежды, используя модели из архивов бренда Balenciaga. А вещи Gucci для следующего сезона и вовсе будет делать робот Reingenious.

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