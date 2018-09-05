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Спорт + классика: как вписать треники в осенний гардероб
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Спорт + классика: как вписать треники в осенний гардероб 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Треники — одна из самых удобных вещей, которые легализовала мода (к носкам под туфли и сандалии мы уже привыкли). Осенью в таких штанах будет комфортнее и теплее, чем в обтягивающих джинсах или тонких офисных брюках. Но логично встает вопрос, к чему же подойдут треники кроме как к спортивным курткам. Дизайнеры позаботились и на этот счет и посоветовали носить спортивные штаны с чем вы сами пожелаете.
Одним из самых модных стало сочетание треников с туфлями или ботильонами, к которому можно добавить жакет или парку, — его уже облюбовали завсегдатаи стритстайл-хроник. Alexander Wang, например, в своей последней коллекции сочетали спортивный костюм с лодочками. House Of Holland предложили носить треники с массивными ботинками — на верх в таком случае можно подобрать пуховик. На периферии моды всегда находилось сочетание спортивных штанов и кожаной куртки, но сегодня оно выглядит свежо и даже по-рокерски: для более спортивного стиля выбирайте бомбер, для смешанного — косуху, а в тандем к ним — те же лодочки или кожаные ботинки на плоской подошве.
Конечно, треники не могут не сочетаться с кроссовками, но если вам не хочется ударяться в спортивный стиль, в качестве верха выберите классический тренч песочного цвета.
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