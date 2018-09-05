Ещё
Россия продаст уникальный бриллиант
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия продаст уникальный бриллиант 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Уникальный бриллиант сиреневого цвета, добытый в России компанией «Алроса», будет выставлен в Гонконге и продан на аукционе, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
«Звездой мероприятия станет бриллиант благородного сиреневого цвета размером более 11 карат, ограненный в форме «кушон». Согласно заключению GIA, одного из самых авторитетных геммологических центров в мире, этот бриллиант является самым крупным камнем в своем цвете за всю историю существования их лаборатории», — говорится в сообщении.
Всего на выставке в Гонконге, которая пройдет в сентябре, будут представлены 250 камней различных форм и оттенков, в том числе и редких.
По словам «Алросы», работа над коллекцией заняла больше года. После окончания выставки камни будут проданы на аукционе True colors. В дальнейшем он станет регулярным.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»18
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
Назван идеальный размер женской груди66
Певец Витас кардинально сменил имидж3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды Шоу-бизнес
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение