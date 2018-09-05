Россия продаст уникальный бриллиант

Уникальный бриллиант сиреневого цвета, добытый в России компанией «Алроса» , будет выставлен в Гонконге и продан на аукционе, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

«Звездой мероприятия станет бриллиант благородного сиреневого цвета размером более 11 карат, ограненный в форме «кушон». Согласно заключению GIA, одного из самых авторитетных геммологических центров в мире, этот бриллиант является самым крупным камнем в своем цвете за всю историю существования их лаборатории», — говорится в сообщении.

Всего на выставке в Гонконге, которая пройдет в сентябре, будут представлены 250 камней различных форм и оттенков, в том числе и редких.

По словам «Алросы», работа над коллекцией заняла больше года. После окончания выставки камни будут проданы на аукционе True colors. В дальнейшем он станет регулярным.