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В России построят самый длинный подиум в мире
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В России построят самый длинный подиум в мире 

Журнал ОК! 1 час назад
В Международный день красоты 9 сентября в Москва-Сити будет создан самый длинный в мире подиум протяженностью 3500 метров. Предыдущий рекорд был поставлен в Гонконге в 2012 году, тогда его длина составила 3200 метров.
Мировой рекорд зафиксируют эксперты, звезды, известные блогеры и специально приглашенные гости. На подиум выйдут девушки из разных городов России. Профессиональные стилисты ведущего мирового бренда по уходу и стайлингу волос TRESemmé создадут прически всем участницам рекорда.
Гости праздника смогут стать частью мирового рекорда, пройти по подиуму, сделать бесплатную укладку от профессиональных стилистов, сфотографироваться в стильных фотозонах, а также принять участие в розыгрыше призов и подарков.
Сбор гостей в 16:00. Место проведения — Пресненская набережная, дом 6, стр.2  TRESemmé — официальный партнер Недели моды в Нью-Йорке и уже 20 сезонов отвечает за самые актуальные образы. За это время стилисты поработали с такими брендами как Naeem Khan, Alice + Olivia, Rebecca Minkoff.
Бренд поддерживает философию DIY (от англ. Do It Yourself — рус. «сделай это сам»), которая сейчас быстро набирает популярность по всему миру. DYI в бьюти-индустрии — это современная концепция в уходе за собой: каждая девушка знает, что подойдет именно ей.
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