Как создать женственный образ

Дизайнер Белла Потемкина решила обсудить с поклонниками своих творений создание женственного образа, что в современном мире для многих является не самой простой задачей. Она привела список из нескольких пунктов, которые помогут любой девушке выглядеть более женственно, при этом не отказываясь от комфорта.

В двадцать первом веке многие девушки предпочитают делать ставку на комфорт, а не женственность, когда дело касается одежды. Однако это именно тот случай, когда одно не исключает другого — можно быть женственной и без туфель на высокой шпильке, в которых даже красиво стоять порой бывает затруднительно. Тем более, что в последние годы мода вовсе не требует от женщин ношения туфель на каблуке даже с платьями и юбками, а разнообразие обуви на плоской подошве не может не радовать.

Известный дизайнер Белла Потемкина решила дать несколько советов о том, как выглядеть женственно без мучений. По мнению Беллы, это совсем не трудно, стоит лишь уделить немного больше внимания своему гардеробу и вскоре вам и вовсе не придется задумываться о том, как бы создать женственный образ из имеющихся вещей.

1. Оригинальность

Присмотритесь к одежде из фактурного материала. Необычные детали и ткань очень украшают, у образа сразу появляется некий шарм.

2. Объёмные рукава

Платья на три размера меньше в обтяг конечно бывают привлекательными, но я предлагаю вам другой вариант. Куда женственнее смотрятся другие фасоны. Например, платья мини и объемный верх. Мужчинам интереснее пофантазировать.

3. Подходящие оттенки

Женственно выглядеть можно только в розовом и нюдовом? Чушь! Женственность — не значит приторность, это умение подчеркнуть и подать свои достоинства в лучшем свете.

4. Платья

Самый лучший и проверенный способ стать привлекательной, не прилагая особых усилий. Поиграйте с фасонами, длиной. Возможно вы никогда не надевали длину макси? Или наоборот мини? Попробуйте что-то нетипичное для вашего гардероба.

Eva.ru

Конечно, поздней осенью и зимой ходить в платьях сложно, так что лучше максимально использовать последние теплые дни в этом году, достав из шкафа самые красивые и женственные вещи. Ну а остальные советы в силе в любое время года — их можно использовать постоянно, ведь и пуховик может быть как женственным и красивым, так и напоминающим шкурку гусеницы.

Потемкина старается почаще давать давать полезные советы своим подписчикам, и большинство из них, конечно, связаны с одеждой. Но порой Белла решает немного отвлечься от главной темы своих записей. Например, недавно она рассказывала о том, как настроиться на продуктивный лад в начале рабочей недели.