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Глюк’oZa померилась бюстом с Сарой Джессикой Паркер
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Глюк’oZa померилась бюстом с Сарой Джессикой Паркер 

WDay.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WDay.ru
32-летняя певица выложила фото со звездой «Секса в большом городе» в нижнем белье…
Певица частенько демонстрирует поклонникам свои роскошные формы, да и пикантные фоточки в Instagram Натальи — не редкость. Но, оказавшись в Италии на закрытом показе нижнего белья, певица не просто примерила кружевной бра из новой коллекции, но и сравнила собственную сексуальность с героиней «Секса в большом городе».
На вечеринке Ионова случайно столкнулась с 53-летней Сарой Джессикой Паркер.
«Мне всегда казалось, что я Дюймовочка…», — подписала совместный снимок звезда. Любопытно, что обе девушки оказались на вечеринке в белом. Глюк’oZa выбрала для мероприятия строгий белый костюм, из-под которого кокетливо выглядывало кружевное белье, а Сара умело сочетала кружевной белый топ с темной юбкой с завышенной талией…
Поклонники тут же принялись сравнивать двух селебрити. Пока одни забросали комплиментами Наталью, другие поспешили заметить, что такого рода комментарии неэтичны, так как женщины сфотографированы с разных ракурсов. К тому же их разделяет 20-летняя разница в возрасте!
«Кажется, Сара оказалась на фото случайно и смотрит в другую сторону», «Такие разные, но обе прекрасные», — писали они.
Впрочем, на одном снимке исполнительница решила не останавливаться… И уже через пару часов порадовала подписчиков новой полуобнаженной фоточкой, да еще и черно-белой. На ней звезда поспешила показать своим двум миллионам подписчиков восхитительную растяжку, да в таких мини-трусиках, что фоточка тут же собрала почти 100 тысяч лайков.
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