Наталья Чистякова-Ионова показала нижнее белье на встрече с Сарой Джессикой Паркер

больше по теме

Показать все, что скрыто: 10 звездных конфузов из-за нижнего бельяНаталья Чистякова-Ионова пока что пропускает конкурс: вместо Сочи певица отправилась в Италию, на показ бренда нижнего белья, где встретилась с еще одной знаменитой гостьей мероприятия, Сарой Джессикой Паркер . Образ Глюкоза выбрала провокационный, но соответствующий и поводу вечеринки, и собственному стилю — блондинка надела строгий белый костюм и… ничего более. Под стильным пиджаком Натальи красуется лишь кружевной белоснежный бюстгальтер. «Нижнее белье должно быть таким, чтобы его не хотелось прятать под одеждой! Сегодня особенный день, я в Вероне. В одном из самых красивых городов на Земле и я в предвкушении показа», — поделилась Чистякова-Ионова. Кстати, Сара Джессика Паркер, на одном из фото позирующая рядом с Натальей, также продемонстрировала публике нижнее белье, однако более тонко и аккуратно, спрятав его под белой кружевной блузой.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1861864304540598893_18114820"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники образ Глюкоза не оставили без внимания, однако высказались по поводу смелого выхода мамы двоих детей противоречиво: «Глюказа выглядит супер, единственная деталь ее гардероба мне непонятна… это бюстгальтер вместо блузки!»; «Сара -икона стиля! И это чувствуется! Даже во взгляде! Извини, ГлюКоза, Вы проигрываете»; «Сара сильно поигрывает … несмотря на ее популярность»; «Наташа, Вы тут удивительно женственны!».