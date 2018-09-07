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Звезды и модели-нимфы — чем запомнился показ Intimissimi
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Звезды и модели-нимфы — чем запомнился показ Intimissimi 

WDay.ru + ещё 5 15 минут назад
Фото: WDay.ru
Популярный бренд женского нижнего белья показал свои новинки в формате путешествия по зачарованному лесу.
Четыре года на площадке Arena di Verona с размахом проходило ледовое шоу Intimissimi on Ice. В пятый юбилейный раз организаторы решили не морозить гостей, а пригласили их на модный показ, главной темой которого стала атмосфера сказочного леса. В живописном саду со старинной оранжереей создали мир, где все подчинено власти природы и женственности. Модели предстали в образе современных нимф и сирен.
Шоу открыла Ирина Шейк — муза бренда, а компанию ей составила не менее известная русская модель — Анна Вялицына. На показе были представлены нижнее белье, пижамы, кимоно, бюстье и боди с вышивкой, напоминающей тату, а также дебютные модели из мужской коллекции нижнего белья и одежды для сна Only for Him.
Утонченность атмосфере придавали детали из бархата, кружева, макраме, блесток и нежного шелка. Образ моделей обыграли с помощью кружевных накидок, туфлей на шпильке и головными украшениями в стиле Фоли-Бержер.
Почетными гостями вечера стала Сара Джессика Паркер — новый амбассадор бренда, а также звезда социальных сетей Кьяра Ферраньи. Мероприятие Intimissimi посетили и звездные гости из России: Наталья Чистякова-Ионова, Наталья Давыдова, Наталья Бардо, Ксения Сухинова, Наталья Османн, Самира Мустафаева, Ксения Шипилова и другие.
Сара Джессика Паркер
Кьяра Фераньи
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Бардо
Наталья Осман
Ксения Сухинова, Наталья Давыдова, Наталья Бардо и Наталья Османн
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