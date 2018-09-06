Валерия появилась в Сочи в пикантном наряде

50-летняя певица Валерия появилась в Сочи на музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2018» в довольно пикантном образе. На артистке красовался, на первый взгляд, скромный наряд, который на поверку оказался весьма смелым. Особое впечатление на обывателей произвели оригинальные прозрачные вставки по бокам и на спине.

«Новая волна 2018» в нынешнем году просто изобилует событиями. Возвращение Верки Сердючки на сцену России, творческий вечер, посвященный юбилею Леонида Агутина и новость о беременности телеведущей Олимпиады Тетерич — вот только несколько наиболее ярких событий, случившихся всего за пару дней, прошедших с начала конкурса.

К слову, не только Агутин в этом году отметил свое 50-летие. Популярная певица Валерия также перешагнула эту возрастную черту. Впрочем, от проведения бенефиса в Сочи артистка отказалась, но нашла другой способ привлечь к себе внимание.

Певица продефилировала по красной дорожке в лаконичном и, на первый взгляд, скромном черном платье, которое на поверку оказалось довольно пикантным. Во время короткого интервью Валерия в ответ на вопрос журналиста о выборе наряда продемонстрировала свою спину, которая совершенно отчетливо была видна под прозрачной тканью вечернего туалета.