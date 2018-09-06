Ещё
Валерия появилась в Сочи в пикантном наряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерия появилась в Сочи в пикантном наряде 

Eva.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Eva.ru
50-летняя певица Валерия появилась в Сочи на музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2018» в довольно пикантном образе. На артистке красовался, на первый взгляд, скромный наряд, который на поверку оказался весьма смелым. Особое впечатление на обывателей произвели оригинальные прозрачные вставки по бокам и на спине.
«Новая волна 2018» в нынешнем году просто изобилует событиями. Возвращение Верки Сердючки на сцену России, творческий вечер, посвященный юбилею Леонида Агутина и новость о беременности телеведущей Олимпиады Тетерич — вот только несколько наиболее ярких событий, случившихся всего за пару дней, прошедших с начала конкурса.
К слову, не только Агутин в этом году отметил свое 50-летие. Популярная певица Валерия также перешагнула эту возрастную черту. Впрочем, от проведения бенефиса в Сочи артистка отказалась, но нашла другой способ привлечь к себе внимание.
Певица продефилировала по красной дорожке в лаконичном и, на первый взгляд, скромном черном платье, которое на поверку оказалось довольно пикантным. Во время короткого интервью Валерия в ответ на вопрос журналиста о выборе наряда продемонстрировала свою спину, которая совершенно отчетливо была видна под прозрачной тканью вечернего туалета.
Особо внимательная публика разглядела и отсутствие бюстгальтера на многодетной матери. Впрочем, с такой фигурой, как у Валерии, это маленькое обстоятельство не сильно смутило ее поклонников. А вот соблазнительный фасон платья и в самом деле вызвал немало комплиментов в адрес супруги Иосифа Пригожина.
Eva.ru: последние новости
Как создать женственный образ: советы дизайнера Беллы Потемкиной Стареть можно красиво: 82-летняя жительница Санкт-Петербурга стала моделью Новая эксклюзивная коллаборация от Ирины Шейк и Стеллы Максвелл
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид19
Назван идеальный размер женской груди67
Раскрыта тайна отношений Агутина и Варум7
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение