Созданы ручки для владельцев суперкаров Bentley

Производитель автомобилей класса люкс Bentley выпустил коллекцию из трех линий письменных принадлежностей совместно с маркой Graf von Faber-Castell. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

В создании коллекции принимали участие сотрудники отдела дизайна Bentley. В нее вошли перьевые и шариковые ручки, а также вспомогательные аксессуары, сочетающие классический дизайн и мастерство исполнения.

Элементы перьевых и шариковых ручек, а также ручек-роллеров повторяют узнаваемый дизайн моделей Bentley. Например, колпачок ручки украшает традиционное тиснение и логотип в виде буквы «B». Ромбовидный рисунок превратился в орнамент на корпусе ручки.

Цвета принадлежностей для письма также служат отсылкой к эксклюзивной цветовой гамме Bentley: ослепительному Sequin Blue, глубокому Tungsten и мерцающему White Satin. С 1 сентября 2018 года новая коллекция Graf von Faber-Castell for Bentley будет представлена по всему миру в магазинах Graf von Faber-Castell, универсальных и специальных магазинах, а также в онлайн-магазинах и в некоторых дилерских центрах Bentley. В следующем году коллекция будет расширена: в ней появятся дополнительные линейки письменных принадлежностей.