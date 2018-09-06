Эль Фанинг покорила всех платьем на кинофестивале в Венеции

Звезда фильма «Малефисента» прошлась по красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля в пастельном платье итальянского бренда Miu Miu. Лиф цвета шампань и бант были украшены множеством камней. Бретельки платья тоже сияли.

Спина актрисы была полностью обнажена, но, несмотря на это, выглядиля Фанинг благородно и скромно. Возможно, все это благодаря элегантной длинной юбке светло-карамельного цвета из легкого фатина, а может быть, силе небесно-голубых лент в волосах Эль, которые выглядят беззаботно и романтично, подчеркивая тем самым юный возраст актрисы.

Напомним, что Эль Фанинг является лицом бренда Miu Miu. В августе 2018 года она приняла участие в рекламной кампании марки вместе с Джорджией Мэй Джагер и Адвоа Абоа.

Эль Фаннинг