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Эль Фанинг покорила всех платьем на кинофестивале в Венеции
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Эль Фанинг покорила всех платьем на кинофестивале в Венеции 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Звезда фильма «Малефисента» прошлась по красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля в пастельном платье итальянского бренда Miu Miu. Лиф цвета шампань и бант были украшены множеством камней. Бретельки платья тоже сияли.
Спина актрисы была полностью обнажена, но, несмотря на это, выглядиля Фанинг благородно и скромно. Возможно, все это благодаря элегантной длинной юбке светло-карамельного цвета из легкого фатина, а может быть, силе небесно-голубых лент в волосах Эль, которые выглядят беззаботно и романтично, подчеркивая тем самым юный возраст актрисы.
Напомним, что Эль Фанинг является лицом бренда Miu Miu. В августе 2018 года она приняла участие в рекламной кампании марки вместе с Джорджией Мэй Джагер и Адвоа Абоа.
Эль Фаннинг
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