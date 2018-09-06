Стареть можно красиво: 82-летняя жительница Санкт-Петербурга стала моделью

Жительница Северной столицы Любовь Дмитриевна Бобровская на 82-ом году жизни стала моделью, да притом весьма успешной. Пенсионерка сейчас принимает активное участие в показах мод для дам уважаемого возраста, снимается в рекламных роликах и появляется на телевидении, где делится своим богатым опытом в садоводстве.

Любовь Дмитриевна Бобровская с виду простая пенсионерка. Как цветовод со стажем, дама стала автором ряда книг о садоводстве, а два года назад Любовь Дмитриевна решила попробовать силы в чем-то совершенно новом для себя и открыла двери в мир моды.

Увидев в интернете объявление, что в модном доме идет просмотр дам «элегантного» возраста, Бобровская взвесила все обстоятельства и решила рискнуть. Так и было положено начало ее стремительно развивающейся карьере.

Сейчас Любовь Дмитриевна окончила школу фотопозирования и школу моделей и принимает участие в модных показах, дефилируя по подиуму не хуже молодых худощавых манекенщиц. Присмотритесь, лицо седовласой пенсионерки наверняка покажется вам знакомым, что, впрочем, неудивительно — Бобровскую можно увидеть на различных рекламных листовках.

Более того, Любовь Дмитриевна все чаще появляется на телевидении, куда восходящую звезду стабильно приглашают поделиться своим опытом в саду и огороде. Пенсионерка рассказывает в прямом эфире о хранении урожая, делится идеями реализации садоводами излишков продукции со своих соток и затрагивает многие другие актуальные для огородников темы.

Удивительным остается то, что в мире моды можно найти самые разнообразные истории. Несмотря на жесткую конкуренцию, некоторые успешные модели сумели построить свою карьеру не благодаря, а вопреки. К примеру, гаитянка с серьезным заболеванием ноги прославила свое имя на весь свет.