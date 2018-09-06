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Новая эксклюзивная коллаборация от Ирины Шейк и Стеллы Максвелл
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Новая эксклюзивная коллаборация от Ирины Шейк и Стеллы Максвелл 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
Для специальной коллекции Осень-Зима 2018 The Kooples выбрал не одну, а сразу две музы, которые вдохновили бренд на создание особенных сумок. Это больше, чем просто коллекция сумок из кожи. Это олицетворение возможностей и будущего.
Для The Kooples данная коллекция стала следующей после знаковой сумки, созданной вместе с моделью и актрисой Эмили Ратаковски. Сумки Ирины Шейк и Стеллы Максвелл олицетворяют независимость, женственность и элегантность. Обе модели сумок были произведены в Италии. Они идеальны как для дневных луков, так и для вечерних и в любой ситуации подчеркнут вашу личность и индивидуальность. Это двойная коллекция, представляющая две стороны женщины: с одной стороны модная, но на все времена.
Сумка Ирины — «Сила в простоте» Созданная в сотрудничестве с Ириной Шэйк, это модель сумки абсолютный must have. Она имеет жесткую форму, выполнена из кожи ручной выделки и украшена элегантными сияющими металлическими цепочками. В данной модели есть скрытое зеркало внутри, которое сохранилось от прошлой модели сумки, сделанной в сотрудничестве с Эмили Ратаковски и очень полюбилось клиентам бренда. На каждой сумке сделан металлический замок с ключом, который спрятан в маленький кожаный чехол. Сумка от Ирины — идеальный компаньон для девушки, которая всегда в движении, при этом создана будто сумка для русских куколок. Данная модель представлена в трех размерах: мини, средняя, в мягкой коже, теснённой и в леопардовом принте.
Сумка Стеллы Рок-ангел Стелла Максвелл переопределила стиль своей сумки для The Kooples. Стелла создала сумку, вдохновленную ночной жизнью, но которую можно носить с утра до вечера. Мягка сумка из гладкой телячьей кожи украшена вышивкой из металлизированных клепок. Данная модель также представлена в трех размерах.
Коллекция Irina and Stella для The Kooples эксклюзивно представлена в России в универмагах PODIUM Market.
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