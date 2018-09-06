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18-летняя модель из Тюмени стала лицом японского косметического бренда
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18-летняя модель из Тюмени стала лицом японского косметического бренда 

72.ru 25 минут назад
Фото: 72.ru
Английских язык Настя учила и продолжает совершенствовать во время частых заграничных поездок на съёмки и показы. Англоговорящие работодатели это очень ценят
В соцсетях рекламный видеоролик с участием тюменки Насти Черкасовой появился совсем недавно. Но, как признаётся сама девушка, создавался он этой зимой — в перерывах между показами на неделе моды в Нью-Йорке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RMK official (@rmkofficial) 10 Авг 2018 в 1:41 PDT  — Это эксклюзивное сотрудничество с косметической компанией, подписан полугодовой контракт. Во время модных показов у меня был кастинг на съёмки в рекламной кампании бренда RMK. Я им понравилась, поэтому организаторы выбрали меня. Работать с японцами совсем не сложно. Они прекрасно знают английский и заботятся о моделях, которые с ними сотрудничают. То, что в Японии все очень любят славянскую внешность — это чистая правда, — рассказала 72.ru Настя Черкасова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram My second VOGUE 🔥 Статью про меня вы уже можете увидеть в февральском номере @voguerussia ❤️ Спасибо большое команде, вы лучшие 💋 Публикация от ℕ𝕒𝕤𝕥𝕪𝕒 ℂ𝕙𝕖𝕣𝕜𝕒𝕤𝕠𝕧𝕒 👽 (@_nastyacherkasova_) 18 Янв 2018 в 1:21 PST  Несмотря на юный возраст, Настя работает в модельном бизнесе около шести лет. В её портфолио — съёмки для всемирно известного Vogue, сотрудничество с Prada и другие не менее интересные проекты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ℕ𝕒𝕤𝕥𝕪𝕒 ℂ𝕙𝕖𝕣𝕜𝕒𝕤𝕠𝕧𝕒 👽 (@_nastyacherkasova_) 4 Окт 2017 в 1:53 PDT  В декабре прошлого года наша землячка одной из первых примерила новую форму для олимпийской сборной от дочери генерал-майора ФСБ. И пообещала болеть за наших вне зависимости от количества их спортивных достижений.
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