18-летняя модель из Тюмени стала лицом японского косметического бренда

Английских язык Настя учила и продолжает совершенствовать во время частых заграничных поездок на съёмки и показы. Англоговорящие работодатели это очень ценят

В соцсетях рекламный видеоролик с участием тюменки Насти Черкасовой появился совсем недавно. Но, как признаётся сама девушка, создавался он этой зимой — в перерывах между показами на неделе моды в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RMK official (@rmkofficial) 10 Авг 2018 в 1:41 PDT — Это эксклюзивное сотрудничество с косметической компанией, подписан полугодовой контракт. Во время модных показов у меня был кастинг на съёмки в рекламной кампании бренда RMK. Я им понравилась, поэтому организаторы выбрали меня. Работать с японцами совсем не сложно. Они прекрасно знают английский и заботятся о моделях, которые с ними сотрудничают. То, что в Японии все очень любят славянскую внешность — это чистая правда, — рассказала 72.ru Настя Черкасова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My second VOGUE 🔥 Статью про меня вы уже можете увидеть в февральском номере @voguerussia ❤️ Спасибо большое команде, вы лучшие 💋 Публикация от ℕ𝕒𝕤𝕥𝕪𝕒 ℂ𝕙𝕖𝕣𝕜𝕒𝕤𝕠𝕧𝕒 👽 (@_nastyacherkasova_) 18 Янв 2018 в 1:21 PST Несмотря на юный возраст, Настя работает в модельном бизнесе около шести лет. В её портфолио — съёмки для всемирно известного Vogue, сотрудничество с Prada и другие не менее интересные проекты.