Открытие года: 4 причины пойти в магазин Sephora

KKW Beauty, Becca, Fresh, Kat Von D — за средствами каких брендов теперь не обязательно ехать в Штаты?

Мы уже рассказывали вам о том, что сеть магазинов Sephora скоро появится в России (подробности о дате и месте открытия можно узнать здесь).

-За какими брендами стоит отправиться в новую точку на бьюти-карте?

Marc Jacobs Beauty

Бренд Marc Jacobs Beauty успел полюбиться не только отъявленным бьютиголикам, но и голливудским звездам и их визажистам.

Личный визажист Бейонсе Сэр Джон рассказал, что использовал средства Marc Jacobs Beauty при создании образа певицы для обложки американского Vogue (как повторить макияж читайте здесь).

Becca

Средства австралийского бренда можно найти в косметичке любого визажиста. Его создательница — Ребекка Моррис Уильямс — поставила перед собой глобальную задачу: создать средства с идеальной маскирующей способностью. И ей это удалось!

Начав с линейки Skin Perfecting Make-up System, Ребекка не остановилась на достигнутом — коллекция «борцов» за идеальную кожу регулярно пополняется.

Основной принцип создательницы бренда: «Главное, чтобы кожа выглядела безупречно, остальное — второстепенно». Настоящей революцией в макияже стали тинты для губ и щек, которые завоевали любовь бьютиголиков во всем мире, став абсолютными лидерами продаж.

Huda Beauty

Худа Каттан — основательница бренда, мейк-ап гуру, бьюти-блогер с миллионами подписчиков в социальных сетях. Косметика Huda Beauty завоевала любовь не только западных звезд — средства бренда любит и певица Ханна (весь список «любимчиков» можно найти здесь).

Сотрудничество марки с сетью Sephora давно переросло в настоящую дружбу брендов. Худа — любимица вице-президента Sephora Артемиса Патрика. Он же официально присвоил ей звание «оракула красоты».

Sephora даже выпустила именные карандаши для губ Huda Beauty Lip Contour Pencils и тушь Huda Beauty Eazy Lash, которые также можно будет приобрести 14 сентября в Авиапарке.

Kat Von D Основательница бренда — всемирно известная тату-мастер и блогер Кэт фон Ди. Собственную линию косметики Кэт запустила в 2008 году совместно с Sephora, а в 2016-ом, окончательно отказавшись от животной пищи, поменяла все формулы на веганские: Кэт производит косметику, которая не тестируется на животных.

У всех средств бренда очень плотная текстура и невероятная стойкость. Тональное средство Lock-It Foundation может перекрыть даже татуировку, а жидкая подводка для глаз Basket Case Liner из коллаборации с Green Day поможет в создании ярких угольно-черных стрелок, которые гарантировано продержатся на глазах до конца дня. (подробнее о коллаборации можно узнать здесь).