Burberry прекратит сжигать непроданные товары

Производитель люксовых товаров британский бренд Burberry больше не будет уничтожать непроданную продукцию, сообщает телерадиокорпорация BBC. Burberry также откажется от использования и продажи натурального меха и изделий из него.

Сейчас Burberry использует в своих коллекциях мех кролика, лисы, норки и азиатского енота, но в будущем прекратит их использование.

Июльский отчет британского бренда показал, что Burberry уничтожил непроданную одежду, аксессуары и духи на сумму £28,6 млн в 2017 году. Так производитель, который в принципе не устраивает сейлы, пытался защитить себя от подделок.

Эти сообщения вызвали гнев экологов, и бренду пришлось доказывать, что Burberry ответственно подходит к вопросу утилизации отходов.