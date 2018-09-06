7 брендов, у которых самые крутые сумки на осень

Мировые бренды выпустили в продажу свои обновленные коллекции. Одни дизайнеры, как Доменико Дольче и Стефано Габбана, придумали нечто совершенно новое и концептуальное, а другие пошли по пути наименьшего сопротивления и обновили уже показавшие хороший результат модели. Так или иначе, они все достойны внимания и места в вашем гардеробе этой осенью.

Coach

Лимитированный выпуск модели Swagger 20 создан эксклюзивно для России и посвящен Москве, ее культуре и многовековой истории. Традиционный принт «матрешка» отдает дань русскому фольклору. Сумка цвета пыльной розы с ремнем через плечо украшена длинной цепочкой и двойным поворотным замком. Поступит в продажу 8 сентября во флагманском магазине в ГУМе.

Trussardi

Аксессуары всегда были сильной стороной этого бренда. В новом сезоне марка представила знаковые модели сумок в новом дизайне: шоппер из парусины с черными кожаными вставками и логотипом, красную кросс-боди с тремя отделениями и новой формой застежки в виде символа бренда — борзой, и культовую модель Gita Bag в контрастных оттенках.

Сочетать сумки Trussardi предлагает с образами в стиле smart casual: объемной кожаной курткой терракотового цвета, меховой дубленкой с кожаными черными вставками, курткой трендового фиолетового цвета и объемными свитерами.

Michael Kors

Сумка Whitney — это универсал, предназначенный для ношения 24 часа в сутки 7 дней в неделю по любому случаю — и в офис, и на вечеринку, и на прогулку в уик-энд. Несмотря на то, что выглядит маленькой, бренд уверяет, что модель отличается вместительностью. В новом сезоне Whitney представлена в трех типах: монохромная из натуральной кожи, микс из вельвета, бархата и кожи, а также твидовая версия. Цветовая палитра варьируется от классического черного до песочного, лазурного и насыщенного бордо. Уже в продаже.

Dolce & Gabbana

Название Devotion, которое переводится на русский как «служение», выражает ценности Доменико Дольче и Стефано Габбаны . Это безграничная и безусловная любовь к творчеству, стилю, ремеслу (особенно — итальянскому), и преданность поколению миллениалов.

Металлическая застежка сумки выполнена в форме сердца, знакового символа Dolce & Gabbana. Оно создано вручную в традиционной ювелирной технике из сплава бронзы и латуни. Сердце обрамляет металлическая листва и жемчужины.

Французский бренд поддался логомании и представил сумки, буквально увешанные инициалами LV, узнаваемыми коричнево-бежевыми монограммами, цветами и сердечками, причем в олдскульном стиле, отсылающем к далеким 80-м. Название коллекция получила очевидное — Patches, или «заплатки».

Balmain