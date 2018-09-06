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Какие оттенки в макияже будут актуальны этой осенью?
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Какие оттенки в макияже будут актуальны этой осенью? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Яркие ягодные тона, оранжевые краски или оттенки красного?
Окунуться в атмосферу осени поможет новая коллекция Givenchy.
Коллекция Midnight Skies олицетворяет притягательность, харизму и душевную теплоту — то, что мы хотим чувствовать осенью.
Вдохновение новой линейки — платье, которое Юбер де Живанши создал для своей музы Одри Хепберн (о других красавицах эпохи можно почитать здесь).
Звездный цвет коллекции — красный. Он разбавлен перламутром — это рождает совершенно новые вариации, которые позволяют по-новому взглянуть на осенний макияж. Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки коллекции и поделилась первым впечатлением.
4-х цветные тени для глаз Midnight Skies Prisme Quatuor
В палетке вы найдете четыре оттенка, с которыми можно создать множество образов — запаситесь терпением и вдохновением. Средством легко пользоваться даже начинающему бьютиголику — отмечены шелковистая текстура, плавная растушевка и стойкость.
Я наносила тени подушечками пальцев — на глазах не получилось грязного пятна, и макияж выглядел идеально. Оттенки понравятся девушкам с любым типом внешности — наносите тени соло, чтобы сделать акцент в дневном образе, и создавайте на глазах эффект омбре, чтобы вечерний макияж выглядел необычно и ярко.
Помада Rouge Interdit
Любимое средство бренда однозначно заслуживает внимания — необычный дизайн сделает его украшением даже самой богатой бьюти-коллекции. У помады очень необычный оттенок — цвет бордовой розы с вкраплением перламутра выглядит на губах ярко, но неброско, оставляя шелковый сатиновый финиш.
В составе традиционно можно найти масло черной розы, которое питает и разглаживает губы — бальзам перед нанесением помады можно пропустить.
Верхнее покрытие для ресниц Encre A Cils
Средство поможет создать вырзаительный взгляд в два движения!
Наносила поверх одного слоя удлиняющей туши (лучшие найдете здесь).
Во флакончике средство выглядит ярким, но на ресницах дает лишь легкий тинт с блестками. Наносите на всю длину, чтобы создать эффект драмы или на кончики ресниц, чтобы сделать взгляд загадочным.
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