Какие оттенки в макияже будут актуальны этой осенью?

Яркие ягодные тона, оранжевые краски или оттенки красного?

Окунуться в атмосферу осени поможет новая коллекция Givenchy.

Коллекция Midnight Skies олицетворяет притягательность, харизму и душевную теплоту — то, что мы хотим чувствовать осенью.

Вдохновение новой линейки — платье, которое Юбер де Живанши создал для своей музы Одри Хепберн (о других красавицах эпохи можно почитать здесь).

Звездный цвет коллекции — красный. Он разбавлен перламутром — это рождает совершенно новые вариации, которые позволяют по-новому взглянуть на осенний макияж. Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки коллекции и поделилась первым впечатлением.

4-х цветные тени для глаз Midnight Skies Prisme Quatuor

В палетке вы найдете четыре оттенка, с которыми можно создать множество образов — запаситесь терпением и вдохновением. Средством легко пользоваться даже начинающему бьютиголику — отмечены шелковистая текстура, плавная растушевка и стойкость.

Я наносила тени подушечками пальцев — на глазах не получилось грязного пятна, и макияж выглядел идеально. Оттенки понравятся девушкам с любым типом внешности — наносите тени соло, чтобы сделать акцент в дневном образе, и создавайте на глазах эффект омбре, чтобы вечерний макияж выглядел необычно и ярко.

Помада Rouge Interdit

Любимое средство бренда однозначно заслуживает внимания — необычный дизайн сделает его украшением даже самой богатой бьюти-коллекции. У помады очень необычный оттенок — цвет бордовой розы с вкраплением перламутра выглядит на губах ярко, но неброско, оставляя шелковый сатиновый финиш.

В составе традиционно можно найти масло черной розы, которое питает и разглаживает губы — бальзам перед нанесением помады можно пропустить.

Верхнее покрытие для ресниц Encre A Cils

Средство поможет создать вырзаительный взгляд в два движения!

Наносила поверх одного слоя удлиняющей туши (лучшие найдете здесь).

Во флакончике средство выглядит ярким, но на ресницах дает лишь легкий тинт с блестками. Наносите на всю длину, чтобы создать эффект драмы или на кончики ресниц, чтобы сделать взгляд загадочным.