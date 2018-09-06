Ещё
Куртки из питона и кружевные блузки в коллекции Tom Ford
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куртки из питона и кружевные блузки в коллекции Tom Ford 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Нью-йоркская неделя моды стартовал показом Tom Ford.
«Мы легко увлекаемся тенденциями, которые потеряли связь с тем, что женщины и мужчины хотят носить на самом деле. Поэтому я не хотел создавать ироничную или умную одежду, но просто красивую», — говорит дизайнер.
Harper’s Bazaar
В противовес жесткому времени, в котором мы живем, Том Форд обратился к романтичным силуэтам и пастельным оттенкам — тёплому белому, пыльно-голубому и сиреневому. Но также использовал и чёрный, который ассоциируется у дизайнера с безопасностью.
Harper’s Bazaar
В коллекции представлены летящие платья из шифона, юбки, полностью выполненные из бахромы, куртки из кожи питона, плащи нюдового оттенка, полупрозрачные блузки с кружевом и многое другое.
Harper’s Bazaar
Harper’s Bazaar: последние новости
5 способов носить белую рубашку как звезда стритстайла Служебный роман: 15 стильных платьев для офиса, которые подойдут всем Униформа гонщиков и спортивные костюмы в новой коллекции Tommy Hilfiger
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем18
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Знаменитости, отказавшиеся от личного счастья5
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»28
«Не дожили до такой радости, помогать некому»12
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
06:04
Как понять, что вы эмоционально истощены
Здоровье Психология
02:42
Российские знаменитости с детьми-школьниками
Звёзды Дети
03:21
Звездные аутисты, добившиеся успеха
Здоровье Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение