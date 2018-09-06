Куртки из питона и кружевные блузки в коллекции Tom Ford

Нью-йоркская неделя моды стартовал показом Tom Ford.

«Мы легко увлекаемся тенденциями, которые потеряли связь с тем, что женщины и мужчины хотят носить на самом деле. Поэтому я не хотел создавать ироничную или умную одежду, но просто красивую», — говорит дизайнер.

Harper’s Bazaar

В противовес жесткому времени, в котором мы живем, Том Форд обратился к романтичным силуэтам и пастельным оттенкам — тёплому белому, пыльно-голубому и сиреневому. Но также использовал и чёрный, который ассоциируется у дизайнера с безопасностью.

Harper’s Bazaar

В коллекции представлены летящие платья из шифона, юбки, полностью выполненные из бахромы, куртки из кожи питона, плащи нюдового оттенка, полупрозрачные блузки с кружевом и многое другое.