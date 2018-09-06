GQ Men of the Year Awards 2018: Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с полосками вместо корсета, а Дуа Липа выбрала «хищный»… 

В Лондоне состоялась церемония Men of the Year Awards 2018, организованная журналом GQ. Издание вручало награды тем, кто в течение года оказывал влияние в модной индустрии, политике, шоу-бизнесе, спорте и тд. На красной дорожке церемонии появились многие топовые звезды. Среди гостей вечера были Кайли Миноуг, супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд, Крис Хемсворт, Донателла Версаче и многие другие. Для выхода в свет молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли появилась на дорожке в откровенном платье, также, как и Кейт Бекинсейл, которая выбрала «горячий» ассиметричный наряд.
Среди собравшихся был и почетный гость мероприятия — принц Чарльз. Под бурные овации он произнес со сцены речь.
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Фото:Getty Images