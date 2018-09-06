Ещё
GQ Men of the Year Awards 2018: Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с полосками вместо корсета, а Дуа Липа выбрала «хищный»…
Далее:
Читайте также:
Ещё

GQ Men of the Year Awards 2018: Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с полосками вместо корсета, а Дуа Липа выбрала «хищный»… 

WMJ.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Лондоне состоялась церемония Men of the Year Awards 2018, организованная журналом GQ. Издание вручало награды тем, кто в течение года оказывал влияние в модной индустрии, политике, шоу-бизнесе, спорте и тд. На красной дорожке церемонии появились многие топовые звезды. Среди гостей вечера были Кайли Миноуг, супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд, Крис Хемсворт, Донателла Версаче и многие другие. Для выхода в свет молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли появилась на дорожке в откровенном платье, также, как и Кейт Бекинсейл, которая выбрала «горячий» ассиметричный наряд.
Среди собравшихся был и почетный гость мероприятия — принц Чарльз. Под бурные овации он произнес со сцены речь.
Смотри больше фото звездных гостей и их нарядов в нашей галерее.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Getty Images
WMJ.ru: последние новости
36-летний экс-супруг Марины Александровой Иван Стебунов женился во второй раз Сменила ориентиры: Кайли Дженнер стала амбассадором Adidas Originals и показала послеродовые формы в лукбуке Шейк в роковом алом платье, Рианна с бровями-ниточками и другие яркие герои глянцевых обложек в сентябре
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек3
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем57
7 знаменитостей, которые похорошели после 401
Лола Астанова: самая красивая пианистка мира6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:15
Подольская и Зара устроили битву декольте
Звёзды
06:04
Как понять, что вы эмоционально истощены
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение