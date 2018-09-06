Прозрачное платье Оры и еще 15 звездных нарядов на премии GQ

На премии «Человек года» в Лондоне знаменитости словно соревновались, чей наряд откровеннее. В Лондоне накануне вечером прошла церемония награждения премией британского журнала GQ. На красной дорожке собрались десятки знаменитостей. И если мужчины старались соблюдать дресс-код, то девушки пытались перещеголять друг друга дизайнерскими нарядами. Рита Ора , по своему обыкновению, решила сделать ставку на экстравагантность. Певица «упаковала» свою (к сожалению, далекую от совершенства) фигуру в полупрозрачное платье в белый горох, декорированное синими бархатными лентами. Разрез на юбке доходил едва ли не до пояса. А дополнить образ Рита решила черными чулками. В противовес нелепому, хоть и запоминающемуся наряду Оры довольно откровенное платье Кейт Бекинсейл вызвало лишь восторг. Необычный асимметричный туалет открывал шикарную фигуру актрисы. Ну разве поверишь, что ей исполнилось 45 лет? Рита Ора Кейт Бекинсейл Другие звезды тоже не уступали Оре и Бекинсейл. Жена английского футболиста Питера Крауча , модель Эбби Клэнси, выбрала для церемонии платье из тончайшей сверкающей ткани. Еще одна супермодель, Крисси Тейген, так и не похудевшая после родов, фигуру подчеркнуть не решилась и остановилась на греческом стиле. Дуа Липа вышла к публике в коротком бархатном платье с модным леопардовым принтом. Кстати, она стала певицей года. Роуз Макгоун весь вечер не снимала плащ, будто сшитый из мятой фольги. А Рози Хантингтон-Уайтли показала, пожалуй, самый безвкусный образ вечера. Лиф ее вполне классического снизу платья был сделан из переплетающихся кожаных ремней. В итоге аутфит скорее напоминал костюм из магазина для взрослых, чем вечерний наряд для светского раута. Wday.ru предлагает посмотреть на эти и другие звездные образы в нашей фотогалерее. Крисси Тейген и Джон Ледженд . Больше фото — по стрелке Роуз Макгоун Эбби Клэнси Гвендолин Кристи Донателла Версаче Кайли Миноуг Дуа Липа Зендая Исла Фишер Элизабет Мосс Рози Хантингтон-Уйатли Кэтрин Дженкинс Лаура Уитмор Мэри Чартерис Ненадежное платье Риты Оры не удержало ее грудь Модный казус: звезды с мокрыми подмышками Читайте также: