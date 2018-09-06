Крупная частная коллекция работ Марселя Дюшана будет передана Музею Хиршхорна 

Одна из самых значительных коллекций работ Марселя Дюшана будет передана Музею Хиршхорна в Вашингтоне. Подарок коллекционеров Барбары и Аарона Левайн, приуроченный к 50-летию со дня смерти Дюшана, включает 35 работ художника, главным образом его редимейды и работы на бумаге, 150 книг о Дюшане начиная с 1930-х годов, а также редкие каталоги выставок и сувениры. Помимо этого в коллекцию входят связанные с Дюшаном работы его современников, включая фотопортреты художника, созданные Ман Реем, Анри Картье-Брессоном, Дианой Арбус, Ирвином Пенном и др. Левайны начали собирать посвященную Дюшану коллекцию два десятилетия назад. В настоящее время сформировать такую коллекцию практически невозможно, поскольку большинство работ просто недоступны. Музей Хиршхорна планирует представить дар коллекционеров в контексте времени, в которое творил Дюшан, на выставке осенью 2019 года.
Источник: artnet