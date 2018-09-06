Ещё
36-летний экс-супруг Марины Александровой Иван Стебунов женился во второй раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

36-летний экс-супруг Марины Александровой Иван Стебунов женился во второй раз 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Актер Иван Стебунов женился в Доминикане.
После громкого развода с актрисой Мариной Александровой мужчина оберегает свою личную жизнь от публики. Поэтому только сейчас стало известно, что в июле Иван женился на своей 28-летней возлюбленной Елене Власовой. Девушка работе в банке. Супруги устроили шикарную фотосессию в Доминиканской Республике.
В одном из интервью актер сообщил, что он мечтает о детях. Возможно, в скором времени новоиспеченные супруги займутся этим вопросом.
Напомним, Иван Стебунов и Марина Александрова были женаты с 2008 по 2010 года. Детей у пары в браке не было. После расставания с женой Стебунов переживал моральный кризис: он не уделял должного внимания работе и даже злоупотреблял спиртным. Но теперь все в прошлом. Артист снова снимается и обрел личное счастье.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Starface.ru / Дмитрий Гаврилов, Владимир Андреев, Дмитрий Киенок, Евгений Федотов, Валерий Логачев, Instagram
WMJ.ru: последние новости
Лимитированные коллекции, концерт группы «АИГЕЛ» и звездные гости во главе с Наташей Поли: как прошла главная модная ночь столицы Образ дня: 31-летняя Полина Гагарина показала суперстройные ноги в небесно-синем мини-платье и сияющих туфлях Где купить платья как у Шейк, Поли и Водяновой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виталина — о свадьбе с известным певцом39
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Подольская и Зара устроили битву декольте4
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем46
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»34
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды Дети
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Красота Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:15
Подольская и Зара устроили битву декольте
Звёзды
06:04
Как понять, что вы эмоционально истощены
Здоровье Психология
05:02
5 привычек, которые помогают выглядеть лучше
Красота
02:42
Российские знаменитости с детьми-школьниками
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение