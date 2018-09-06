36-летний экс-супруг Марины Александровой Иван Стебунов женился во второй раз

После громкого развода с актрисой Мариной Александровой мужчина оберегает свою личную жизнь от публики. Поэтому только сейчас стало известно, что в июле Иван женился на своей 28-летней возлюбленной Елене Власовой . Девушка работе в банке. Супруги устроили шикарную фотосессию в Доминиканской Республике.

В одном из интервью актер сообщил, что он мечтает о детях. Возможно, в скором времени новоиспеченные супруги займутся этим вопросом.

Напомним, Иван Стебунов и Марина Александрова были женаты с 2008 по 2010 года. Детей у пары в браке не было. После расставания с женой Стебунов переживал моральный кризис: он не уделял должного внимания работе и даже злоупотреблял спиртным. Но теперь все в прошлом. Артист снова снимается и обрел личное счастье.