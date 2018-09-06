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Экс-супруг Марины Александровой тайно снова женился
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Экс-супруг Марины Александровой тайно снова женился 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
36-летний Иван Стебунов повел под венец новую избранницу — экономиста Елену Власову.
Как выяснилось, актер Иван Стебунов, известный по множеству сериалов, женился во второй раз еще в начале августа. Но его новоиспеченная супруга Елена Власова открыла для всех свой Instagram только сейчас, и интернет-пользователи нашли в нем множество красивых свадебных фото.
Влюбленные отправились в Доминикану, где устроили роскошную фотосессию на берегу океана. Елена была в кружевном белоснежном платье, а Иван облачился в светлые рубашку и брюки.
В одном из интервью Стебунов рассказывал, что его новая девушка далека от актерской профессии — она экономист, некоторое время жила и работала в Казани. Иногда Власова появляется на модных показах в качестве модели. «Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава богу, строим дом, и надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает», — признавался актер.
Фото: Juliya Khanina, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Instagram
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