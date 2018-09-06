Фэшн-муза: разбираем стиль 17-летней Кайи Гербер

17-летняя Кайя, несмотря на юный возраст, добилась внушительных успехов в модельной карьере, что совсем неудивительно, когда у тебя такая мама. Она участвовала в показах Chanel , Valentino, Saint Laurent, Marc Jacobs, Moschino, Burberry, Chloe и многих других брендов с мировым именем. Абсолютно точно девушку ждет большое будущее в фэшн-индустрии.

Вместе с тем интерес к Кайе проявляйся и как к звезде street fashion. Образы Кайи детально изучают глянцевые издания, предлагая их повторить. Юная красотка знает толк в моде, поэтому в повседневной жизни она всегда выглядит стильно. Grazia выбрала самые удачные луки Гербер, которые захочет повторить каждая!

Кайя не любит нарочитую сексуальность и яркую одежду. Ее стиль — это дерзкие мини и грубая обувь, женственное платье и простые кеды, джинсы-бойфренды и оверсайз-пиджак. Она отдает предпочтение нейтральным оттенкам — черный и белый вообще фавориты. Модель не боится сочетать несочетаемое.