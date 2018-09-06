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Провокационно! 42-летняя Милла Йовович без прикрас в новой фотосессии
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Провокационно! 42-летняя Милла Йовович без прикрас в новой фотосессии 

Журнал ОК! 1 час назад
Милла Йовович не любит обманывать себя и своих поклонников. Именно поэтому все её последние фото отличаются тем, что там нет «правильных» поз, — которые удлиняют ноги и стройнят талию. Как нет и множества слоев макияжа и роскошной укладки.
Новая «честная» фотосессия 42-летней актрисы была организована для французского журнала L'Express Styles. Редакторы моды этого издания предложили звезде надеть одежду без тени гламура. И она счастлива была стать частью этой работы — об этом Йовович сама написала в своем Инстаграм-аккаунте.
Милла Йовович для L'Express Styles
Милла позировала в колготках, нижнем белье, полупрозрачных топах, водолазках и не только.
Поклонники оценили такую откровенность актрисы:
«Какая же она крутая», «Люблю артистизм, который на этих фото. Красивая работа», «Провокационно», — пишут фолловеры актрисы в Инстаграм.
Напомним, что в начале августа Йовович показала недостатки своего тела для западного издания Love Magazine.
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