Провокационно! 42-летняя Милла Йовович без прикрас в новой фотосессии

Милла Йовович не любит обманывать себя и своих поклонников. Именно поэтому все её последние фото отличаются тем, что там нет «правильных» поз, — которые удлиняют ноги и стройнят талию. Как нет и множества слоев макияжа и роскошной укладки.

Новая «честная» фотосессия 42-летней актрисы была организована для французского журнала L'Express Styles. Редакторы моды этого издания предложили звезде надеть одежду без тени гламура. И она счастлива была стать частью этой работы — об этом Йовович сама написала в своем Инстаграм-аккаунте.

Милла Йовович для L'Express Styles

Милла позировала в колготках, нижнем белье, полупрозрачных топах, водолазках и не только.

Поклонники оценили такую откровенность актрисы:

«Какая же она крутая», «Люблю артистизм, который на этих фото. Красивая работа», «Провокационно», — пишут фолловеры актрисы в Инстаграм.

Напомним, что в начале августа Йовович показала недостатки своего тела для западного издания Love Magazine.

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