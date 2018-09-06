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Сара Джессика Паркер, Кьяра Ферраньи, Ирина Шейк на шоу Intimissimi в Вероне
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Сара Джессика Паркер, Кьяра Ферраньи, Ирина Шейк на шоу Intimissimi в Вероне 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
5 сентября на шоу Intimissimi в Верону слетелось огромное количество звезд. Знаменитые поклонницы бренда из самых разных сфер шоу-бизнеса прибыли в Италию, чтобы насладиться показом и присмотреть сексуальные обновки для своего гардероба.
В первом ряду можно было заметить Сару Джессику Паркер. Актриса выбрала для модного мероприятия пышную атласную юбку темно-синего цвета, белую укороченную кружевную блузку и босоножки в тон на шпильке. У пресс-вола она фотографировалась в обнимку с недавно сыгравшей пышную свадьбу Кьярой Ферраньи, надевшей черные бархатные брюки с завышенной талией и прозрачное боди Intimissimi с аппликациями на груди. Алекса Чанг, также присутствовавшая на показе, предпочла для выхода просвечивающееся кружевное черное платье, под которое надела гладкое нижнее белье в тон.
Звезды шоу: Ирина Шейк, Анна Вьялицына и Изабели Фонтана — также выбрали наряды, позволяющие продемонстрировать то, что должно быть скрыто под одеждой. В этом им помогли прозрачные ткани и глубокие вырезы.
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