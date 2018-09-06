Сара Джессика Паркер, Кьяра Ферраньи, Ирина Шейк на шоу Intimissimi в Вероне

5 сентября на шоу Intimissimi в Верону слетелось огромное количество звезд. Знаменитые поклонницы бренда из самых разных сфер шоу-бизнеса прибыли в Италию, чтобы насладиться показом и присмотреть сексуальные обновки для своего гардероба.

В первом ряду можно было заметить Сару Джессику Паркер . Актриса выбрала для модного мероприятия пышную атласную юбку темно-синего цвета, белую укороченную кружевную блузку и босоножки в тон на шпильке. У пресс-вола она фотографировалась в обнимку с недавно сыгравшей пышную свадьбу Кьярой Ферраньи, надевшей черные бархатные брюки с завышенной талией и прозрачное боди Intimissimi с аппликациями на груди. Алекса Чанг , также присутствовавшая на показе, предпочла для выхода просвечивающееся кружевное черное платье, под которое надела гладкое нижнее белье в тон.