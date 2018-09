Бесконечная любовь к неону: Кайли Дженнер в очередном кислотном наряде

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Sep 5, 2018 at 5:47pm PDT Все семейство Кардашьян-Дженнер всерьез «подсело» на неоновые вещи. Наряды кислотных цветов знаменитые сестры демонстрировали все лето, но с наступлением осени мало что изменилось. Так, 5 сентября Кайли поделилась с подписчиками в Instagram новым фото в очередном ярком образе. На этот раз молодая мама остановила свой выбор на облегающем мини-платье на тонких бретелях неоново-апельсинового цвета, дополнив его лодочками с открытой пяткой и прямоугольной миниатюрной сумкой в тон. Украшения звезда реалити надевать не стала — вероятно, чтобы не перегрузить и без того очень выразительный look.

