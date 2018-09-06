10 пар очков Шей Митчелл, которые должны быть и у вас

Очки — та вещь, без которой просто невозможно представить Шей. Она всегда в курсе главных трендов, поэтому солнцезащитные очки — ее главная фишка, которая всегда очень грамотно и актуально завершает любой модный образ. Кстати, у Шей даже выходила коллаборация с известным брендом очков Quay Australia. Мы уже тогда закупились парой-тройкой моделей, которые создала и одобрила повелительница аксессуаров Шей.

Самые модные

Среди самых актуальных моделей 2018 года — узкие очки. Шей выбирает модель с полупрозрачными линзами и ободком сверху. С такими все ее fashion-луки выглядят в 10 раз круче.

Прямоугольные черные

Таких очков нет разве что у… Постойте, они есть у всех уважающих себя модниц, потому что долгое время занимают лидирующие позиции среди самых жарких хитов года. Конечно, канадка не могла пройти мимо этой пары и удачно показала несколько классных аутфитов с такой моделью очков.

Пластик-фантастик

Полностью пластиковые очки или с пластиковой отделкой по контуру — не только излюбленная вещь девочек из разряда «винишко-тян». Такая модель очков может быть очень даже элегантной, сексуальной и женственной. Смотрите на ту, которую выбирает Шей.

Gigi x Vogue

Коллаборацию Джиджи Хадид и Vogue Eyewear можно вынести отдельным звеном, ибо они отлично продвинули свою коллекцию среди звездного состава. Надо отметить, что новая линейка выглядит действительно круто, и образ Шей Митчелл это доказывает.

Кошачий глаз

Настоящая нестареющая классика — черные очки «кошачий глаз». Их можно и с красной помадой на выход, и с повседневным нарядом надевать. Всегда беспроигрышный вариант.

Зеркальные линзы

Очки с зеркальными линзами в этом году приобрели большую популярность. Такая модель всегда круто вписывается даже в самый сложный лук. А летом — настоящий must have. Только посмотрите, какая красота в них отражается…

Желтые линзы

Еще один незаменимый аксессуар любой фэшиониста — желтые очки. Они добавят цвета любому луку и сделают даже самый базовый и скучный наряд намного веселее и ярче. И моднее, конечно, за этим же мы все здесь собрались.

Retro Vibes

Прямоугольные очки в стиле «ретро» сейчас на пике популярности. Их можно носить и с летящими платьями, и с плотными джемперами и свитерами. За вдохновением — только к Шей.

Белые

Да, многие боятся такой смелой модели очков, но глядя на фотографии Шей, мы уверены, что они реально крутые. Во-первых, Митчелл обожает белые очки и умело управляется с ними при стилизации своих образов. Во-вторых, они помогут вам выделиться из толпы и сделать любой наряд чуть более стильным и интересным. Пробуем?

Классика жанра

Ну, а без таких очков точно нельзя представить ни один гардероб современной девушки. И тут даже не надо быть модным гуру или селебрити. Они уже давно заменили всем авиаторы и стали неотъемлемой частью современного стиля. Подобную оправу можно найти у Ray-Ban и Quay Australia.

А на youtube-канале актрисы можно даже посмотреть ее коллекцию очков — она сама добровольно ее продемонстрировала.