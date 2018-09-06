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«Когда искусство встречается с модой»: ДЛТ оформил витрины по мотивам картин Пикассо, Матисса и Баскии
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«Когда искусство встречается с модой»: ДЛТ оформил витрины по мотивам картин Пикассо, Матисса и Баскии 

Собака.ru 57 минут назад
Фото: Собака.ru
Каждый сезон мы думаем: «Вот они, самые красивые витрины в мире!». И каждый сезон команда ДЛТ показывает, что может сделать лучше. Универмаг обновил дизайн к новому сезону: пластиковые цветы сменились инсталляциями по мотивам работ Малевича, Матисса, Микеланджело, Боттичелли, Лихтенштейна, Фриды Кало и других арт-гигантов. Теперь Венера одета в юбку Balmain и бадлон Marni, а персонажи «Американской готики» — в кожаные куртки Alexander McQueen.
При этом ДЛТ пропагандирует искусство не только в форме, но и в содержании: 13 сентября в стенах универмага откроется выставка художницы (ученицы Андрея Бартенева!) Саши Фроловой, а самые артистичные бренды Balmain, Acne Studios, Alice+Olivia и Balenciaga приобрели новые пространства. Также в ДЛТ появились марки Alexandre Vauthier, Sacai, Nicholas Kirkwood, Alexander Terekhov и Self-Portrait, а значит, это осенью мы будем выглядеть намного ярче (и кутюрнее!).
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