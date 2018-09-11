Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер на показе Anna Sui

Что: Показ Anna Sui в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Где: Пространство Spring Studios, Нью-Йорк.

Когда: 10.09.2018.

Люди говорят: На показе американского дизайнера Anna Sui новую коллекцию представили топовые модели — сестры Хадид, Кайя Гербер, Тейлор Хилл и другие. В зале, кстати, было не меньше звезд, чем на подиуме: с первого ряда за шоу наблюдали модели Наоми Кэмпбелл и Коко Роша, и режиссер София Коппола.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-hadid-naomi-kempbel-i-kajya-gerber-na-pokaze-anna-sui/